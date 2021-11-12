«С его внутренней силой»: Ксения Бородина заговорила о своем идеальном мужчине

Экс-жена бизнесмена Курбана Омарова Ксения Бородина ответила на вопросы фолловеров в последних Stories личного микроблога. Знаменитость рассказала, каким должен быть мужчина рядом с ней.

После развода с Курбаном Омаровым Ксения Бородина не делала официальных заявлений о новых избранниках. Несколько раз Ксению видели в компании брутального мужчины. Но им оказывался друг телеведущей — Эрик Авагян.

Согласно недавнему заявлению Бородиной, ей хорошо одной. При этом у Ксении есть свои представления о достойном мужчине.

«Пока просто хочу кайфовать. Я очень сильная, это факт. Многие просто боятся, просто не вывозят, как говорится. Но с правильным мужчиной и с его внутренней силой я в момент могу стать девочкой. И самое главное — он не будет меня гнуть. Он будет смотреть на мою эту силу, и в нем это будет вызывать уважение, а не зависть и соперничество. Скажет: «Моя-то, моя…»», — ответила Ксения на вопрос о своей личной жизни.

Напомним, ранее Ксения Бородина похвасталась своей огромной коллекцией обуви. Знаменитость с трудом хранит туфли и сапоги в просторной гардеробной. Полки телеведущей ломятся от разнообразия обуви.

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