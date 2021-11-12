«Двое на крыле»: фотограф Пугачевой показал загорающих вдвоем на самолете Королеву и Агутина

Личный фотограф певицы Аллы Пугачевой Роман Родин в Instagram разместил уникальный кадр, который был сделан 25 лет назад.
На снимке можно увидеть загорающих на крыле самолета певицу Наташу Королеву и музыканта Леонида Агутина. Тогда звезды совершали тур по стране в поддержку Бориса Ельцина.
«Узнали? Я назвал мое фото «Двое на крыле». Узнали Наташу Королеву и Леонида Агутина? Далекий 1996 год».
Напомним, что в 1996 году звезды отечественной эстрады давали бесплатные концерты в разных городах России в поддержку Бориса Ельцина. В итоге ему удалось победить на выборах.
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