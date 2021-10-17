«Быть отцом – счастье!»: Агутин показал редкие фотографии своей «американской» дочки

Елизавета Варум-Агутина давно живет в Майами и строит в США музыкальную карьеру.

Леонид Агутин крайне редко делится со своими поклонниками кадрами из личной жизни. Изредка он демонстрирует в личном блоге совместные прогулки со своей женой Анжеликой Варум.

Свою же дочь Елизавету Варум-Агутину он старается лишний раз не светить. Однако на этот раз в честь Дня отца артист сделал исключение.

«Теперь и у нас есть День отца! Ну что ж, надеюсь, приживется! Дело хорошее. Я имею ввиду сам праздник, а быть отцом — так просто счастье, ни с чем несоизмеримое! Всех отцов поздравляю! Здоровья и счастья вам и вашим деткам! И про их матерей не забывайте. Кто мы без них?», — написал Агутин в Instagram, обнародовав несколько снимков с дочкой.

На фото она запечатлена в разные периоды жизни – с раннего детства по настоящий момент. Напомним, Елизавета давно обосновалась в США, выбрав для себя Майами. Здесь она пошла по стопам своих родителей и стала зарабатывать на хлеб музыкой в составе рок-руппы Bruvvy.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.