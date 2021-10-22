«У него есть некая этика»: Леонид Агутин отказался петь на бесплатном фестивале в Екатеринбурге

Музыкант Леонид Агутин отказался спеть на бесплатном фестивале в Екатеринбурге — «Ночь музыки» Причина в том, что в ноябре у него запланирован платный концерт в столице Среднего Урала.
Как отметил продюсер и организатор «Ночи музыки» Евгений Горенбург, планировалось, что звездный исполнитель выступит в КРК «Уралец» с песней «Луч солнца золотого». Однако восемь дней назад от Леонида Агутина пришел отказ.
«У него есть некая этика. Когда у него платный концерт в ноябре, петь бесплатно — неправильно».
Напомним, что фестиваль «Ночь музыки» пройдет 22 октября в Екатеринбурге на шестидесяти площадках. Попасть на него смогут только вакцинированные жители и гости города. Вместо Леонида Агутина выступит группа IOWA, сообщает портал Ura.ru.
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