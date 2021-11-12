«Буржуазный шик»: Стриженова в юбке-футляре и жакете цвета Барби подчеркнула достоинства

Екатерина Стриженова работает на телевидении большую часть жизни. Она ведет не только передачи, но и концерты. В этом году ей исполнилось 53 года.

Но несмотря на элегантный возраст и статус бабушки, она не перестает следить за внешностью и одеваться по моде. Телеведущая выходит в свет в платьях, которые осенью дополняет яркими пальто. А вот на работе луки ей подбирают стилисты.

Накануне Екатерина поддержала тренд на юбки плиссе. Но теперь она продемонстрировала эффектный монохромный аутфит. В студии «Останкино» телеведущая предстала в костюме с юбкой-футляром, жакетом и жилеткой в цвете Барби.

Ее наряд дополнили туфли-лодочки. Стриженова снималась с роботом. Многие зрители осыпали ее комплиментами после эфира и отметили, что образ ее омолодил.

Для портала Teleprogramma.pro ее наряд в ярком цвете оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева. Она отметила, что у нее модный лук.

«Образ Екатерины Стриженовой в модной тенденции „буржуазной утонченности“. Это когда буржуазный шик и элегантность, объединившись, создают ауру респектабельности, которая предпочитает не кричать о себе, но обозначать свой статус твердо и безапелляционно. К модным брючным костюмам-тройкам прибавились платья-костюмы-тройки с юбками, поскольку в моду вновь прорывается женственность 50-ых. Розовый цвет из моды не ушел, а наоборот, перешел в осенне-зимний сезон 2021-2022. Нежный оттенок розового очень комплиментарно подсвечивает лицо Екатерины, добавляет нежности и в сочетании с костюмом подчеркивает женственность. Все модно, стильно и работает на Екатерину, достойно ее демонстрируя», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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