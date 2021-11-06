Сама элегантность: Стриженова в алом пальто на запах вместе с мужем посетила шоу Авербуха

Екатерина Стриженова уже длительное время работает на телевидении. Она также посещает светские рауты и играет в кино. При этом Екатерина всегда ставит на первое место семью Выходные она чаще всего проводит в загородном доме, где гуляет на природе.

В свои 53 года телеведущая может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Особое внимание она уделяет нарядам.

Если на работе для нее подбирают образы стилисты, то в обычной жизни Стриженова сама выбирает луки. Осенью она обзавелась обновками. Так накануне телеведущая отправилась на ледовое шоу Ильи Авербуха «Анна Каренина».

Она облачилась в черный наряд и алое пальто на запах. Волосы артистка собрала, открыв шею. Вместе с ней вышел в свет муж Александр, который был в пиджаке и брюках.

Поклонники восхитились элегантной парой. Многие одарили Екатерину комплиментами. Ее образ привел многих в восторг. «Какое красивое пальто! Катенька вы королева!», «Какие вы стильные», «Это пальто прям изюминка», «Такая вы всегда яркая и стильная», «Ну у вас гардеробная просто огромная! Это шестое пальто?», «Какая вы красивая! Прям с годами все краше», — стали писать пользователи Сети.

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