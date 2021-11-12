«Total look освежает»: Валерия в белоснежном платье макси и кроссовках предстала в Дубае

53-летняя певица вместе с Иосифом Пригожиным проводит отпуск в ОАЭ. Она продемонстрировала женственный аутфит.

Валерия выступает на сцене с юных лет. Она смогла стать популярной исполнительницей. Ко всему прочему, в 53 года певица может похвастаться фигурой не хуже, чем у моделей.

Она не скрывает, что занимается спортом. Артистка не боится экспериментировать с образами, поэтому ее можно увидеть в мини-юбке и ботфортах. Ее гардероб регулярно пополняется модными обновками.

Недавно Валерия и Иосиф Пригожин приехали в Дубай. Там свой день рождения отпраздновал сын певицы Арсений Шульгин. Артистка на празднике предстала в костюме с жакетом с мужского плеча.

Она не перестает восхищать публику своими луками. А вот 11 ноября звезда в компании мужа отправилась на выставку Expo-2020. Для прогулки она выбрала белоснежное платье в пол. Наряд оверсайз скрыл недостатки фигуры. Она дополнила его белыми кроссовками.

«Где моя девочка? Куда она делась?» — спросил Пригожин.

Влюбленные посетили несколько павильонов. В одном из них Валерии даже довелось сыграть в игру из сериала «Игра в кальмара». При этом она грациозно двигалась.

«Павильон Южной Кореи на „Экспо-2020“ в Дубае —один из самых посещаемых. В финале шоу посетителям предлагают поиграть в кальмара. Первый раз, конечно, так себе получилось, зато мы оба с Иосифом заработали по пачке лапши „Рамен“», — поделилась артистка.

Образ звезды для портала Teleprogramma.pro оценил стилист Руслан Громов. Оказалось, что ее наряд универсальный и актуальный.

«Белый total look освежает Валерию, для повседневного образа вполне неплохо. Данное платье было очень популярно летом 2021 года и следующим летом так же не потеряет свою актуальность. Это универсальный вариант для теплого времени года, можно сочетать с любой обувью. Если в вашем гардеробе есть такая вещь, вопрос в стиле „нечего надеть“ больше не будет вас волновать», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Руслан Громов, родом из Саратова, является профессиональным стилистом. Он 6 лет проучился в школе искусств, закончил ряд учебных заведений по стилистики. На сегодняшний день российский стилист, fashion- колумнист и фотопродюсер. В прошлом Руслан работал в качестве стилиста со многими звездами шоу-бизнеса.

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