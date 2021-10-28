«Образ в стиле «гламурный шик»: Валерия подчеркнула стройные ножки платьем-пиджаком с перьями

Певица Валерия облачилась в короткое платье с перьями и черные, полупрозрачные колготки. Свежее фото концертного образа знаменитость разметила в личном микроблоге.

Стилист портала Teleprogramma.pro Лариса Тимиряева оценила наряд жены Иосифа Пригожина.

«Красивый, даже роскошный образ в стиле «Гламурный шик», в модной тенденции контраста классики и гламура, в неменее модном черном монохроме», – так охарактеризовала концертный образ Валерии стилист.

«Все детали образа в тренде: платье — пиджак, перья, имитирующие меховую отделку (гламурный вариант), полупрозрачные, но плотные черные колготки, туфли — ботильоны с легкой курносостью носа (что тоже сейчас модно и гармонирует с носиком Валерии) и черный монохром», – добавила модный эксперт.

Лариса Тимиряева отметила, что стилистически к образу певицы невозможно придраться. Своеобразной «изюминкой» в аутфите стали перья:

«Перья добавили легкости, укороченная длина платья комплиментарна для представительниц наивного романтизма, курносость обуви гармонично перекликается с носом певицы, а прозрачные колготки также разбавили (облегчили) плотность черного».

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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