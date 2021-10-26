Беспроигрышный вариант: Валерия вышла к поклонникам в маленьком платье-жакете с перьями

Певица выступила в Кремле на концерте-съемке.

Певица Валерия решила прислушаться к старому доброму совету Габриэль Шанель и пополнила свой гардероб маленьким черным платьем.

Артистка выбрала современный экземпляр, хит этого сезона — платье-жакет. Роскоши и театрального эффекта ему добавляли страусиные перья, которые украшали рукава и подол наряда.

В таком виде жена Иосифа Пригожина вышла к своим поклонникам на сцену Кремля, где проходил концерт-съемка.

«Согласны ли вы с мыслью, что в маленьком черном платье невозможно выглядеть чересчур шикарно или слишком скромно?» — подписала она обнародованный кадр в наряде в личном блоге.

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