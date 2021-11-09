Элегантная мама: Валерия в костюме с жакетом оверсайз появилась на празднике сына в Дубае

Валерия является не только популярной исполнительницей, но и многодетной мамой. Во втором браке у нее появились дочка Анна и сыновья Арсений и Артемий. Счастье артистка обрела в третьем браке с Иосифом Пригожиным.

Продюсер относится к наследникам жены как к родным. Дети уже давно стали взрослыми и живут самостоятельно. Но если Артемий женился за границей и редко бывает в России, но с Арсением артистка очень близка.

Младший сын певицы уже женат. Год назад он сыграл свадьбу с избранницей по имени Лиана. А в новогоднюю ночь у пары родилась дочка Селин. Сначала Валерии было сложно привыкнуть к статусу бабушки, но она обожает играть с внучкой.

А 8 ноября артистка приехала к наследнику, который отдыхал в Дубае. Там Арсений отпраздновал свой день рождения. Первую часть вечеринки он провел с родственниками. Валерия облачилась в черный костюм с жакетом оверсайз. Она произнесла речь за столом.

«Этот ребенок мне доставил столько счастья и радости с самых первых дней своей жизни. Мне трудно даже об этом рассказать. Ты понятливый, очень смышленый, был ласковый, добрый, умный», — отметила артистка.

А вот потом Арсений с женой уже стал веселиться в компании друзей. Они собрали всех в клубе за большим столом. Лиана в белом силуэтном платье танцевала. Именинник также задул свечку. Торжество длилось до поздней ночи. Молодому бизнесмену исполнилось 23 года.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.