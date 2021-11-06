«Лишила дара речи»: Лорак в платье в пол с разрезом засветила мощные бедра перед Лепсом

Певица выступила в Дубае вместе с Григорием Лепсом. При этом она не скрыла свои прелести.

Ани Лорак является популярной украинской исполнительницей. В последнее время она успешно совмещает карьеру и материнство. В перерывах между концертами артистка видится с дочкой Софией.

Но этой осенью она много путешествует. Певица любит наряжаться и хвастаться женственными образами. Несмотря на загруженный график, она занимается спортом, чтобы поддерживать себя в форме.

На днях Лорак приехала в ОАЭ. На этот раз она появилась на побережье Дубая не ради отдыха. Певица приняла участие в фестивале. На сцене перед сотнями гостей она предстала в золотистом платье в пол с эффектом мерцания.

Наряд с высоким разрезом и ошеломительным декольте подчеркнул ее формы. Каролина ( настоящее имя звезды, — Прим. ред.) не скрыла мощные бедра. Она спела вместе с Григорием Лепсом.

Певица сразила не только коллегу, но и многих гостей, среди которых была Виктория Лопырева. Поклонники одарили комплиментами артистку.

«Ну что за красота», «Лишила дара речи», «Очень эффектное платье», «С вашей фигурой можно носить все», «Каролина, какая вы сногсшибательная», «Любоваться и любоваться», «Шейхи не прибежали?», «Лорак, как вам удается выглядеть так безупречно», «Нереальная красотка», «Ух, какие бедра», «У вас женственные формы», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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