Сумка-калач и модные босоножки: Лорак в шелковом мини-платье вышла на улицу в Дубае

Ани Лорак является одной из самых известных украинских исполнительниц. Она давно выступает на сцене.

Недавно Лорак приехала в Дубай. Там она выступила на публике с Григорием Лепсом. Певица блистала на сцене в платье макси с разрезом. А вот для прогулки по вечернему городу она выбрала монохромный аутфит.

Артистка запечатлелась в шелковом мини-платье с укороченным жакетом и босоножках с квадратным мысом. Ее лук дополнила сумка-калач Bottega Veneta. Наряд не только подчеркнул ее ноги, но и изящные щиколотки.

Поклонники осыпали певицу комплиментами. Многие отметили, что она выглядит очень привлекательно.

«Какая вы красивая. Так нравится ваш стиль», «Какая стильная! Просто космос», «Каролиночка, очень стильный образ! Красотка!», «Какая стройняшка. Обожаю ваш невероятно красивый стиль», «Боже, какая красота, вам так к лицу черный цвет», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что босоножки с квадратным мысом в моде не первый сезон. Также Ксения Бородина, Виктория Лопырева и Ольга Бузова тоже обзавелись сумками Bottega Veneta.

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