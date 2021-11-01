«Вот это шик!»: Ани Лорак в мини-платье с откровенным декольте блеснула пышными формами

Ани Лорак уже давно выступает на сцене и привыкла к тому, что на нее обращают внимание. В этом году она много работает и каждый раз предстает на публике в новых образах. На «Новой волне» певица то и дело представала в вечерних платьях, восхищая мужчин.

Артистка редко не скрывает, что много времени уделяет нарядам. Она рассказывала, что научилась их подбирать. Стоит отметить, что в 43 года звезда может дать фору даже моделям.

больше по теме На стиле: Ани Лорак отметилась в узких джинсах и с молочной сумкой Воttega Veneta Певица решила похвастаться осенним аутфитом.

В последнее время Лорак часто интригует поклонников. Она готовится выпустить новый альбом. При этом певица то гуляет в лосинах в Италии, то отправляется в студию в джинсах и рубашке. А 1 ноября она поделилась новым видео.

Она покрасовалась в гримерке в новом образе. Каролина ( настоящее имя звезды, — Прим. ред.) позировала в черном платье-бюстье по фигуре со шлейфом.

Наряд с отдельными пышными рукавами украшало откровенное декольте. Лорак блеснула своими формами на камеру. Она восхитила поклонников своей красотой.

«Дива есть дива», «Вот это шик!», «Какой вид!», «Каролина, вы бесподобны», «Какое платье роскошное», «Ну вы покоряете сердца», «Челюсть отпала», «Просто прелесть», «Как вами не любоваться», «Идеальная во всем», «Лорак, откуда такие формы?», «Декольте — смак», — прокомментировали кадры подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.