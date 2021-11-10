Осенний монохром: Кети Топурия в кожаных брюках и дутых ботинках Prada появилась на съемках

Кети Топурия является популярной певицей. Она уже давно выступает в составе группы «А’Студио». Артистка знаменита не только своим ярким тембром голоса, но и чувством стиля.

Она этой осенью побывала с мужем Львом Деньговым в Дубае. Кети успела выступить на сцене, а также посетить несколько вечеринок и устроить свидание в пустыне. Каждый раз она подбирала себе женственные образы.

Но теперь Топурия вернулась в Москву. Она готовится к концерту, который скоро даст. Но 10 ноября певица посетила «Главкино». Она решила поделиться новым фото. На этот раз артистка выбрала монохромный образ.

Она подчеркнула стройные ноги с помощью кожаных брюк, а серый свитер оверсайз и дутые ботинки Prada дополнили лук. Примечательно, что такие ботинки стоят около 100 тысяч рублей.

Кети позировала в коридорах киностудии. Она сделала нюдовый макияж и распустила волосы. Ее лук оценили поклонники. Многие отметили, что она выглядит стильно.

«Самая стильная», «Какая красотка», «Крутые ботинки», «У вас идеальные наряды», «Кети, ну какая ты модница», «Нет слов, какая вы красотка!», «Это бесподобный наряд», «Очень красивая, прям глаз не оторвать», «Ботинки — пушка! Где такие взять?», «А вы только хорошеете», «Это бесподобно», — прокомментировали пост подписчики.

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