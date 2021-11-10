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Осенний монохром: Кети Топурия в кожаных брюках и дутых ботинках Prada появилась на съемках

Солистка «А’Студио» продемонстрировала свой современный аутфит.

Осенний монохром: Кети Топурия в кожаных брюках и дутых ботинках Prada появилась на съемках
Кети Топурия. Фото: instagram.com/keti_one_official/

Кети Топурия является популярной певицей. Она уже давно выступает в составе группы «А’Студио». Артистка знаменита не только своим ярким тембром голоса, но и чувством стиля.

Она этой осенью побывала с мужем Львом Деньговым в Дубае. Кети успела выступить на сцене, а также посетить несколько вечеринок и устроить свидание в пустыне. Каждый раз она подбирала себе женственные образы.

Но теперь Топурия вернулась в Москву. Она готовится к концерту, который скоро даст. Но 10 ноября певица посетила «Главкино». Она решила поделиться новым фото. На этот раз артистка выбрала монохромный образ.

Она подчеркнула стройные ноги с помощью кожаных брюк, а серый свитер оверсайз и дутые ботинки Prada дополнили лук. Примечательно, что такие ботинки стоят около 100 тысяч рублей.

Кети позировала в коридорах киностудии. Она сделала нюдовый макияж и распустила волосы. Ее лук оценили поклонники. Многие отметили, что она выглядит стильно.

Кети Топурия. Фото: instagram.com/keti_one_official/

«Самая стильная», «Какая красотка», «Крутые ботинки», «У вас идеальные наряды», «Кети, ну какая ты модница», «Нет слов, какая вы красотка!», «Это бесподобный наряд», «Очень красивая, прям глаз не оторвать», «Ботинки — пушка! Где такие взять?», «А вы только хорошеете», «Это бесподобно», — прокомментировали пост подписчики.

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