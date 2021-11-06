Просто статуэтка: Кети Топурия в атласном платье-бюстье цвета Tiffany подчеркнула талию

Кети Топурия является солисткой группы «А’Студио». Многие отмечают, что певица н скрывает, что тщательно следит за внешностью. Многие стилисты восхищаются ее чувством стиля.

Она не боится экспериментировать с образами. Порой артистка с помощью нарядов скрывает изъяны. В этом году она стала мамой во второй раз. После рождения сына Адама звезды прятала лишний вес.

Этой осенью Кети проводит время в Дубае. Она не скрывает, что счастлива в браке с Львом Деньговым. Ранее певица отметилась с ним на свидании в пустыне. Также артистка смогла провести время на фестивале, где предстала в вечернем платье.

В отпуске она ни дня не сидит в отеле. На этот раз Топурия решила похвастаться новым образом. Она облачилась в платье-бюстье цвета Tiffany с декором подчеркнула талию и бронзовый загар.

«Улыбка», — написала звезда.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая красивая», «Это бесподобно», «Платье так идеально подчеркнуло вашу фигуру», «Стройняшка», «Такая лучистая», «Прекрасный цвет! Такая вы загорелая», «Кети, талия осиная», «Куда такая нарядная собралась?», «Отдых пошел на пользу», — прокомментировали пост подписчики.

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