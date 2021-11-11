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«Спасатель Малибу на минималках»: Собчак в сиреневом бикини поздравила всех с днем фитнеса

Светская львица разместила красивый кадр около моря.

«Спасатель Малибу на минималках»: Собчак в сиреневом бикини поздравила всех с днем фитнеса
Ксения Собчак. Фото: Globallookpress.com

Телеведущая Ксения Собчак в Instagram порадовала своих поклонников красивым кадром. На снимке она запечатлена около моря в красивом сиреневом бикини. Рядом со светской львицей можно заметить спасательный круг. У сорокалетней телеведущей, надо признать, прекрасная фигура.

Ксения Собчак
Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak/

«Спасатель Малибу на минималках. С международным днем фитнеса, товарищи».

Ксения Собчак

«Ксения Анатольевна, вы — огонек», «Какая хорошая фигура у вас», «Клевая Ксюша», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Ксения Собчак два года назад вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. Общих детей у них пока нет.

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