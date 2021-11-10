Насмешил маму: Ксения Собчак в тунике с бахромой отметилась на пляже с подросшим сыном

Ксения Собчак является одной из самых известных телеведущих в стране. Она с юных лет много путешествовала и знает все элитные курорты. Не так давно журналистка призналась, что ее предпочтения в отдыхе изменились с того момента, как она стала мамой.

Теперь блондинка выбирает более спокойный отдых. Так, летом она свозила сына Платона в Форте-дей-Марми. По ее словам, раньше она думала, что это курорт для жен олигархов, где нечего делать.

А вот осенью Собчак не только отпраздновала день рождения с мужем Константином Богомоловым в Риме, но и устроила себе отпуск в Дубае. Она снова отдала предпочтение отелю с элитным пляжем. По словам телеведущей, она привыкла отдыхать красиво и там, где мало людей. На этот раз Ксения вышла на побережье в тунике оверсайз с бахромой. В руках у нее была плетеная сумка.

«Дубай — для меня странное место. Здесь все немножко пластиковое, такой глобальный „Дубай-дизайн“ и все про „казаться“, а не быть. Но далее я задаюсь справедливым вопросом , и хочу переадресовать своим подписчикам-путешественникам: где еще в ноябре-декабре есть теплое море, вкусные рестораны, нормальный сервис, не более 5 часов лета от Москвы, и инфраструктура для детей? Мне кроме Египта в голову ничего не приходит», — написала звезда.

К слову, на пляже она была с сыном. Собчак спросила у него, кто старший мама или менеджер Кирилл. Ответ мальчика ее насмешил.

«Шляпа и мама», — заявил Платон.

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