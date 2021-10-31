«За девочек никогда не дрался»: Виторган высказался о разборках с Богомоловым из-за Собчак

По словам актера, каждая девочка мечтает, чтобы за нее подрались.

Актер Максим Виторган в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ высказался о своей знаменитой драке с режиссером Константином Богомоловым, которая случилась несколько лет назад.

«За девочек вообще никогда не дрался. Ну вот как-то так. Я знаю, что каждая девочка мечтает, чтобы за нее подрались, но фиг вам». Максим Виторган

Как отметил Максим Виторган, он не большой любитель общаться с журналистами. «Я — мизантроп. Не очень люблю людей. Это правда», — сказал бывший муж Ксении Собчак.

Напомним, что причиной драки между Виторганом и Богомоловым около одного из кафе стала как раз Собчак. Актер узнал, что жена изменяет ему с режиссером и устроил разборки с режиссером. Позже они развелись, а вскоре Собчак вышла замуж за Богомолова.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.