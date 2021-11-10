За ручку с мамой: Собчак в шортах-бермудах и рубашке цвета фламинго запечатлелась с сыном

Ксения Собчак уже давно стала одной из самых известных телеведущих в стране. Она не перестает работать, сниматься в новых проектах и посещать разные мероприятия.

При этом журналистка построила и личную жизнь. Она счастлива в браке с Константином Богомоловым. У них нет общих детей, но у звезды подрастает сын от Максима Виторгана. Скоро Платону исполнится пять лет.

Этой осенью Собчак проводит время в Дубае. Она решила провести время с наследником на курорте. Даже в отпуске телеведущая не перестает хвастаться нарядами. Так на шопинге она предстала в алом платье макси, а на пляж вышла в тунике с бахромой. Теперь журналистка поделилась кадром, на котором гуляет с Платоном. Ксения подчеркнула загорелые ноги шортами-бермудами. Модная рубашка без рукавов цвета фламинго дополнила летний аутфит.

Платон тоже был в шортах, но синего цвета, и футболке с кепкой. Он крепко держал маму за руку.

«Судя по сообщениям, у Платона тут собрался личный фан-клуб», — отметила звезда.

Она спросила сына, нравится ли ему в Дубае. Он радостно сказал: «Да». Примечательно, что мальчик изучает несколько языков, в том числе китайский. Собчак планирует отдать его учиться в престижную школу. Она также часто позволяет Виторгану брать наследника с собой в поездки.

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