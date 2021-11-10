Лариса Гузеева вернулась к съемкам программы «Давай поженимся!»

Телеведущая и известная сваха Роза Сябитова объявила о выходе на работу своей коллеги, соведущей программы «Давай поженимся!», актрисы Ларисы Гузеевой.

Возвращение Ларисы Гузеевой к съемкам Роза Сябитова проанонсировала на своей страничке в Instagram. По ее словам, телезрители увидят Ларису Гузееву в эфире уже в этот четверг, 11 ноября.

«Лариса с нами! Новые программы завтра в эфире», — написала телесваха в микроблоге.

Роза Сябитова поделилась видео, которое записала в студии программы «Давай поженимся!» до начала съемок программы.

«Всем привет! Ну вот, день наступил! Мы продолжаем снимать программу «Давай поженимся!». И скоро вы увидите нашу любимую Ларисочку. С ней все хорошо! И мы будем с новым напором делать интересные программы! Смотрите нас», — говорит в кадре Роза Сябитова.

Напомним, Лариса Гузеева некоторое время отсутствовала в эфире из-за болезни. Но теперь звезда полностью восстановилась и готова предстать перед своими поклонниками.

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