Роза Сябитова: «Для меня идеально, когда мой мужчина живет далеко»

Программа «Давай поженимся!» в эфире уже 13 лет. Все это время Роза Сябитова наставляет женихов и невест на путь истинный. «А ведь сама холостякует!» — нет-нет да попеняют зрители. Почему, помогая другим, сама Роза не спешит замуж? Как пандемия коронавируса повлияла на брачный рынок? Об этом и многом другом «Телепрограмма» расспросила самую известную сваху страны.

«На Ларису реагирую боковым зрением»

— Как теперь устроен съемочный процесс на программе «Давай поженимся!»?

— Уже год мы работаем в тех ограничительных условиях, по которым живет и вся страна. Придерживаемся строгих правил. В студии весь этот год зрителей нет, число людей на площадке ограничено, дежурный медработник замеряет температуру. Я живу в загородном доме на самоизоляции, на съемки приезжаю на машине, после чего сразу иду в свой гримваген. Грим и прическу нам с Ларисой делают отдельно.

До своего стула в студии иду всегда в маске и перчатках, сижу в них, пока не начинаем снимать. У меня фобия на этот счет, поэтому перестраховываюсь — постоянно пользуюсь санитайзерами, а за спиной на стуле стоит аптечка: если вдруг нос зачесался, то достаю оттуда ватные палочки. Когда герои что-то дарят, подарки я тут же дезинфицирую (это при монтаже убирается), после чего их уносят в мой гримваген. Но самое важное, что наша команда еще больше сдружилась — мы понимаем друг друга с полуслова. Так и снимаем нашу развлекательную программу, чтобы поддерживать хорошее настроение и настрой зрителей.

— Как за этот год изменились женихи и невесты?

— Потребность создавать семью как была, так и остается основной мотивацией для героев. Реагируем на новые обстоятельства. Когда началась пандемия, редакторы героями приглашали волонтеров, с риском для собственной жизни помогавших другим. Было интересно общаться с образованными, воспитанными людьми. Они говорили о верно расставленных приоритетах в жизни — то, что я обычно и объясняю участникам.

Волонтеры здорово разбавили круг наших героев, задали верное направление. Приглашали и модных персонажей, чтобы зритель посмотрел, что они собой представляют. Так у нас появился, к примеру, Моргенштерн.

— Выпуск с Моргенштерном мы видели. Какое впечатление об этом человеке у вас сложилось за кадром съемок?

— Снимали мы два часа, в программу вошло 40 минут. Некоторые моменты его поведения у меня как у психолога вызывают опасения. Удивило, как на репетиции он не попадал в ноты, забывал слова — не знает собственное творчество. А там слов-то немного — я один раз послушаю и то выучу. Парень постоянно хватался за расческу — поправлял прическу. После нескольких вопросов я поняла и его уровень образованности.

— Вы этот год отработали без астролога. Но на атмосфере шоу и рейтингах это не отразилось. Как вам работается вдвоем с Ларисой Гузеевой?

— И я, и Лариса получаем материалы по героям заранее. В этом году я готовилась еще тщательнее, чем прежде, — появилось больше времени на самоизоляции. Я снимаю смешные вайны для своего блога, так что собираю актуальный юмор и добавляю какие-то моменты в программу, чтобы было веселее. Летом я перенесла сложную операцию, поэтому нельзя было вставать во время съемок.

Кроме того, еще и дистанцию надо держать с героями из-за пандемии. Поэтому временно исчезли мои странные смешные танцы, взаимодействие с героями, что украшало программу. Зато в такой экстремальной ситуации родились новые коронные фразы: «Птичка на рыбке не женится», «Мужики, как куры: отошел на 10 метров — и ничей».

Но я хочу сказать самое важное: все 13 лет, на протяжении которых выходит программа «Давай поженимся!», в эфире бессменный костяк — это Лариса Гузеева, я, наши редакторы и продюсеры. Команда сохранилась на 80%. Лариса — профи, я с самого начала училась у нее. У нас сложился тандем, на который присутствие или отсутствие третьего человека не влияло никогда.

Мы с Ларисой берем эмоцией, интересным материалом, творческим аргументированным конфликтом. Я сидела сначала с одной стороны от Ларисы, теперь с другой. И у меня боковое зрение очень хорошо сформировалось. Я этим боковым зрением вижу реакцию Ларисы и тут же реагирую. Представляете, как мы взаимодействуем? Понимаем друг друга с полувзгляда. Поэтому у нас все здорово получается.

«Буду стариться комфортно»

— Вы бессимптомно переболели коронавирусом. Были последствия?

— Хочешь не хочешь, но жизнь в любом случае предполагает общение, контакты с людьми. И как бы ты ни перестраховывался, подцепить ковид можно в любом месте. У меня хороший иммунитет — я его тренирую, часто участвуя в экстремальных проектах, делаю зарядку, обливаюсь холодной водой. Во время самоизоляции еще внимательнее следила за организмом. И это мне помогло не заболевать. Но накануне Нового года я перемерзла — на улице украшала территорию у дома. Было легкое недомогание.

Запахи чувствовала, температуры не было, горло только один день болело. За праздничные выходные отлежалась и сходила к врачу. Анализы показали, что, по всей видимости, я перенесла коронавирус бессимптомно на ногах. Воспалительный процесс во время болезни приводит к учащенному сердцебиению и перегрузке кровеносных сосудов, отчего могут возникнуть тромбы. А у меня варикоз и тромбофлебит, так что я побежала к кардиологу и флебологу для коррекции терапии.

— Вам есть где комфортно самоизолироваться — у вас загородный дом. Даже два на одном участке. Сын и дочь с мужем живут с вами?

— У каждого из детей в Москве свое жилье. Но они не частые гости, а частые хозяева моего «имения». Хотелось сформировать привычку у детей приезжать не потому, что мама просит, а когда им самим хочется. Теперь и сами часто бывают, и с друзьями приезжают. Я построила для них гостевой дом, спа-салон. Дочь и сын знают, что мама не заставит ни сажать, ни красить, поэтому едут охотно.

Я рада, когда сыну хочется поразмышлять в одиночестве — он приезжает и зависает в своей комнате. Я строила родовое гнездо с расчетом, что здесь у меня будет возможность стариться комфортно. В этом году планирую построить тренажерный зал с библиотекой и зимним садом. А на следующий год в планах поле для гольфа и императорский восточный сад.

— Свое брачное агентство собираетесь передавать детям по наследству?

— Конечно! Я создала все условия для этого. Спасибо житейской мудрости бабушки, которая научила: «О пенсии надо думать с момента получения первой зарплаты». Я еще в 90-е поняла, что лучший вариант для обеспечения безбедной старости — создание семейного бизнеса. Я стала вдовой, когда дети были маленькие, бизнес создавала сама. Он сделал меня знаменитой, а сейчас я ставлю еще одну задачу — легализовать на законодательном уровне работу свахи, приравнять ее к работе социальных психологов. Задач много, среди них введение лицензий на нашу деятельность.

Я уже провела сложную юридическую работу, разработала ГОСТы, методики — в том числе на основе опыта свах прошлых поколений. Конечно, весь опыт передаю детям. Ксения — психолог по образованию, она знает специфику моей профессии, телевидения. Сейчас она мой директор. Сын окончил институт управления, он хороший менеджер по организации бизнеса, прекрасный специалист по компьютерам, созданию программ. И зять подтягивается — он отличный программист и организатор-администратор. Я создала такое поле деятельности, что и детям, и внукам хватит работы.

— Вы не обделены мужским вниманием, но не замужем. Почему?

— Не обделена. Хотя у обычной женщины больше вероятности встретить кого-то. В моем случае это проблематично: я трудоголик, и пересечься со мной практически невозможно. Редко хожу на мероприятия — если нет финансового интереса, то зачем мне это надо? Меня люди и так знают. Сейчас я сижу на самоизоляции, занимаюсь стройкой, езжу на бизнес-встречи. Круг общения ограничен.

Я пришла к выводу, что в моем возрасте самый приемлемый формат отношений — когда мужчина живет далеко. Таким было общение с моим хорошим знакомым Ренатом. Он жил своей жизнью на Кипре, а я своей — в Москве. Заскучали, захотели — встретились. И мне приятно ехать к мужчине и к морю одновременно. Идеальная ситуация. Но что оказалось? Когда оставляешь мужчину без присмотра, он женится. Хотя я ожидала такой финал. Правда, со мной Ренат обошелся не очень корректно — когда я приехала «сюрпризом», он не брал трубку. Испугался, наверное, сказать правду в лицо. Бог ему судья.

— Если позовут замуж, пойдете?

— В моем возрасте (Розе Сябитовой 59. — Авт.) ни о каком замужестве речи быть не может. Потому что все надо делать вовремя. Мужчина для меня сейчас вроде вируса, который может расшатать всю систему и базу, которую я построила. У меня масса планов и дел. А мужчина требует внимания, любви. На кой мне надо тратить свое время на него? Мне есть чем заняться. Кроме того, моя основная задача — передать ген долголетия своим детям, внукам. Приумножать свою любовь к ним. Зачем я любовь буду дарить чужому дяденьке? Если бы он был отцом моих детей, это была бы другая история. При этом замечу, что без мужского внимания сексуального характера я не осталась. Просто каждый возраст имеет свой кодекс.

Личное дело

Роза Сябитова родилась 10 февраля 1962 года в Москве. Окончила Московский институт электронного машиностроения по специальности «инженер-программист». В 1995 году открыла агентство знакомств. В 2007 году вела проект «Ищу любовь» на кабельном канале и была экспертом программы «Доброе утро» (Первый канал). С 2008 года — соведущая программы «Давай поженимся!»

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