«Ей стоит поучиться хорошим манерам»: поклонники раскритиковали поведение Розы Сябитовой на «Модном приговоре»

По мнению телезрителей, свахе Розе Сябитовой нужно сменить не гардероб, а поведение.

Соведущая программы «Давай поженимся!», сваха Роза Сябитова стала героиней передачи «Модный приговор», которая вышла в эфир в эту среду, третьего ноября.

Дочь телеведущей Ксения обвинила звездную маму в полном отсутствии вкуса.

Стилисты «Модного приговора» подобрали для Розы Сябитовой три новых образа для обычной, а не экранной жизни.

Когда снимки телесвахи в неожиданных аутфитах появились в официальном аккаунте программы «Модный приговор» в Instagram, пользователи принялись оценивать не их.

Те, кто смотрел шоу о моде и стиле, признались, что были шокированы поведением Розы Сябитовой и ее дочери.

«Разве можно быть такой бестактной?», «Розе стоит поучиться хорошим манерам! Неприятно смотреть», «Дочь Сябитовой — неприятная особа», «Поведение Розы — шок, хамство в адрес Александра Васильева», «Дочь — сама невоспитанность. Вся в мать», «Боже, какие же обе не воспитанные, что дочь, что мать. Осадок от программы остался», «Розе надо работать не над гардеробом, а над манерами», — высказались в Сети.

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