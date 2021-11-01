«Я сейчас страшная невозможно»: Гузеева призналась, что не решается выйти на улицу

В начале осени Лариса Гузеева впервые за долгое время решила вернуться в актерскую профессию и согласилась сняться в фильме в Крыму.

Ведущая «Давай поженимся!» наслаждалась процессом и красотой вокруг, проживая в отеле на берегу моря. Однако это счастье обернулось неприятностью, которая чуть не стоила Ларисе Гузеевой жизни.

Звезда подхватила коронавирус, который дал осложнения. В итоге ей пришлось провести в Коммунарке около месяца. Сейчас любимица публики проходит реабилитацию дома.

В личном блоге она призналась, что ощущает в настоящий момент апатию, да и, в принципе, ей пока нельзя выходить на улицу. Еще к тому же мешают женские комплексы.

«Я сейчас страшная невозможно», — заявила Лариса Гузеева.

Однако подарок подруги в виде вязаных шапочек воодушевил ее. Знаменитость сказала, что с удовольствием прогуляется в обновке, как только ей можно будет появляться на улице.

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