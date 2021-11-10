Диву видно сразу: Волочкова в блестящем мини-платье и босоножках обнажила рельефные икры на пляже

Балерина нарядилась на отдыхе в Турции. Она нашла повод, чтобы показать себя во всей красе.

Анастасия Волочкова уже давно не работает в Большом театре. При этом она остается одной из самых известных балерин в стране. Артистка дружит с Андреем Малаховым и Никитой Джигурдой.

Она часто оказывается в центре внимания благодаря ярким нарядам и эпатажным поступкам. Но также Волочкова не перестает хвастаться растяжкой и своим фирменным шпагатом, который может сделать в любом месте.

Этой осенью Волочкова приехала отдыхать в Турцию. Она всегда старается взять с собой множество нарядов. Балерина каждый день меняет не только купальники.

Ей нравится наряжаться, поэтому она с собой взяла и вечерние луки. 10 ноября артистка вышла на пляж в сверкающем мини-платье на тонких бретельках. Наряд подчеркнул ее стройные ноги. Анастасия также надела босоножки на платформе, которые очень любит.

Порой поклонники критикуют звезду за неуместные наряды. Но балерина решила записать поздравительное видео в честь Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

На этот раз многие восхитились красотой Волочковой. «Молодец, Настя», «Всегда наряжается! Это достойно уважения», «Ну ноги очень стройные», «Спортивная фигурка», «Икры и щиколотки — просто мечта», «Платье сверкает! На пляже вы точно всех затмили», «Какая вы яркая», «Точеные ножки, сколько в них труда», «Прелестница», — прокомментировали пост подписчики.

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