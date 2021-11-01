Редкий кадр: Шкулева в алом мини-платье с акцентом на талии предстала с Малаховым

Андрей Малахов один из самых известных шоуменов в стране. Несколько лет назад он стал вести передачу «Прямой эфир», а также «Привет, Андрей!», где появляются многие артисты. Журналист привык брать интервью у селебрити и выведывать все их секреты, а вот о своей личной жизни он говорит мало.

Уже 11 лет ведущий состоит в браке с Натальей Шкулевой. Свадьбу они сыграли в Париже.

В 2017 году у пары родился сын Александр. Уже скоро ему исполнится четыре года. Лишь иногда Малахов рассказывает об успехах сына. А вот с женой его порой можно встретить на вечеринках. 1 ноября он поделился новым фото с возлюбленной. Супруги позировали дома в коридоре.

Шкулева была босиком, облачившись в алое мини-платье с акцентом на талии. Не менее ярко был одет ведущий, представший в молочных брюках и поло канареечного цвета.

«Юные блогеры в свете кольцевой лампы — холст, масло, 2021 г. Познаем с Натальей азы контент-мейкинга», — написал он.

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