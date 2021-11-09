«Ох, какие изгибы»: Волочкова в тунике засветила изящные ягодицы за завтраком

Анастасия Волочкова уже давно стала одной из самых известных балерин в стране. Она давно не работает в театре, но создает собственные шоу. Примечательно, что Волочкова хвастается своей растяжкой при каждом случае.

Свой шпагат она демонстрировала и на пляже, и на яхте, и на камнях. Артистка зачастую становится замешана в скандальных ситуациях. Также уже несколько лет ее личную жизнь обсуждают в обществе.

Не так давно у Волочковой появился новый возлюбленный. На этот раз она не стала долго скрывать его личность. Но в отпуск балерина уехала одна. Уже несколько дней артистка проводит время в Турции. Она уже сменила несколько отелей.

Танцовщица не только садится на шпагат, но и носит порой откровенные купальники. На этот раз Анастасия запечатлелась на балконе во время завтрака.

Она облачилась в мини-платье, которое едва прикрыло ее прелести. Волочкова изогнулась, демонстрируя изящные ягодицы. При этом на столе были блюда с едой.

«Такой прекрасный, солнечный, теплый день сегодня у нас! В мой роскошный люкс мне принесли любимые салатные листики. Собираемся на пляж», — написала звезда.

Поклонники восхитились стройностью балерины. Но некоторые также подвергли ее критике за обнаженные части тела. «Ну вот они тапочки, а я уже начала волноваться!», «А ноги такие стройные», «За завтраком с красивым видом! Нарядилась — молодец», «И без юбки хорошо», «Какие ноги», «Ох, какие изгибы», «Просто слов нет», «Уже можно и голой», «Какие тонкие щиколотки», — прокомментировали кадры подписчики.

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