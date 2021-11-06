Фигура без прикрас на видео: Волочкова в прозрачной тунике обнажила «ножки-спички» на пляже

Анастасия Волочкова является одной из самых известных балерин в России. Но она уже давно не выступает в Большом театре. Артистка создает собственные постановки. Однако чаще о ней пишут в СМИ, так как она оказывается в центре скандалов. Более того, танцовщица не стесняется оголяться и порой публикует видео с Никитой Джигурдой, демонстрируя жаркие объятия.

Этой осенью Волочкова решила отдохнуть в Турции. Она привлекла к себе так много внимания, что ей пришлось сменит отель. Каждый день балерина публикует пикантные кадры, на которых позирует в купальнике. Накануне она обнажилась на пляже, надев розовое бикини с прозрачным лифом. Анастасия показала бюст во всей красе, чем смутила многих поклонников.

«Купальник шикарный, очень вам идет», «Шикарная фигура», «Шикарные длинные ноги», «Горячая штучка», «Это точно купальник?», «Даже стразы на лифе не прикрыли прелести», «Лисьи носики видны», «Это откровенно», «Настя, это лиф, а не купальник», — стали писать пользователи Сети.

А так как раньше Волочкову обвиняли в фотошопе, она опубликовала видео, на котором предстала в бикини и прозрачной тунике. Она показала фигуру без прикрас. Поклонники отметили, что у балерины очень худые и рельефные ноги. «Не кажется, что вы похудели», «Ноги словно спички», «Такая странная, фигура выглядит очень хрупкой», — стали писать пользователи Сети.

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