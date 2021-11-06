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Фигура без прикрас на видео: Волочкова в прозрачной тунике обнажила «ножки-спички» на пляже

Балерина в откровенном купальнике ошеломила публику.

Фигура без прикрас на видео: Волочкова в прозрачной тунике обнажила «ножки-спички» на пляже
Анастасия Волочкова. Фото: instagram.com/volochkova_art/

Анастасия Волочкова является одной из самых известных балерин в России. Но она уже давно не выступает в Большом театре. Артистка создает собственные постановки. Однако чаще о ней пишут в СМИ, так как она оказывается в центре скандалов. Более того, танцовщица не стесняется оголяться и порой публикует видео с Никитой Джигурдой, демонстрируя жаркие объятия.

Этой осенью Волочкова решила отдохнуть в Турции. Она привлекла к себе так много внимания, что ей пришлось сменит отель. Каждый день балерина публикует пикантные кадры, на которых позирует в купальнике. Накануне она обнажилась на пляже, надев розовое бикини с прозрачным лифом. Анастасия показала бюст во всей красе, чем смутила многих поклонников.

Анастасия Волочкова. Фото: instagram.com/volochkova_art/

«Купальник шикарный, очень вам идет», «Шикарная фигура», «Шикарные длинные ноги», «Горячая штучка», «Это точно купальник?», «Даже стразы на лифе не прикрыли прелести», «Лисьи носики видны», «Это откровенно», «Настя, это лиф, а не купальник», — стали писать пользователи Сети.

А так как раньше Волочкову обвиняли в фотошопе, она опубликовала видео, на котором предстала в бикини и прозрачной тунике. Она показала фигуру без прикрас. Поклонники отметили, что у балерины очень худые и рельефные ноги. «Не кажется, что вы похудели», «Ноги словно спички», «Такая странная, фигура выглядит очень хрупкой», — стали писать пользователи Сети.

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