«Делает нежной и женственной»: Муцениеце облачилась в вязаный капор и ультрамодную куртку

Агата Муцениеце давно полюбилась публике. Она снималась в «Закрытой школе», а также не раз вела шоу «Голос. Дети». Почти 10 лет актриса прожила в браке с Павлом Прилучным, но год назад они развелись. Примечательно, что после этого поклонники заметили, что Агата преобразилась и даже одеваться стала более женственно.

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В этом году Муцениеце принимает участие в «Ледниковом периоде». Несмотря на то, что у нее двое детей, она успевает совмещать карьеру и материнство. При этом актриса всегда продумывает свои образы.

На этот раз она похвасталась лифтолуком. Артистка предстала в джинсах с розовым налетом, куртке оверсайз из денима с плюшевым подкладом и вязаном капоре на голове, который заменил шапку.

«Зимушка зима», — написала она.

Так как в Москве выпал снег, наряд Агата оказался уместным. Многие поклонники посчитали, что она даже стала выглядеть моложе. А для портала Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист-имиджмейкер Оксана Шлентова.

«Цвет данного аутфита вызывает впечатление легкости, нежности, воздушности, беззаботности, детскости, что делает нежной и женственной Агату. Сегодня наиболее актуальны манишки, капоры, разной фактуры и цвета. У Агаты образ получился монохромным, голубой цвет верха и низа визуально удлиняет рост. Куртка из денима с меховой подкладкой белого цвета сейчас пользуется актуальностью. Единственное, чтобы я посоветовала — выбрать куртку на размер больше, чтобы создать большее ощущение кэжуал. Также хочу отметить, что капор лучше бы смотрелся с пальто. А с курткой деним я бы посоветовала кепку, которая более лучше выразит типаж Агаты», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Оксана Шлентова — стилист-имиджмейкер, персональный стилист. Проходила марафон и курс ProFashion в онлайн-школе моды и стиля Карины Нигай, имеются сертификаты. Опыт с 2019 года.

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