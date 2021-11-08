Агата Муцениеце в силуэтном платье изумрудного цвета и лодочках предстала на фотосессии

Актриса поделилась кадрами со съемки со своим коллегой по новому фильму «Честный развод».

Агата Муцениеце уже давно снимается в кино. Она отметилась в сериалах «След», «Закрытая школа», а также ее прославила роль в фильме «Тобол». В 2020 году актриса развелась с Павлом Прилучным.

Теперь она сама заботиться о дочке и сыне, но при этом у нее хватает сил на карьеру. В последнее время артистка стала получать все больше предложений по работе и съемках в новых проектах.

Этой осенью Агата принимает участие в «Ледниковом периоде». Тренировки по фигурному катанию отнимают у нее много сил. Но при этом актриса успевает сниматься не только в фильмах. Накануне она поделилась кадрами с фотосессии.

Бывшая жена Прилучного позировала в силуэтном платье миди изумрудного цвета. Наряд дополнили нюдовые туфли-лодочки. Она грациозно меняла позы перед камерой.

В этой фотосессии также участвовал Александр Робак. Как оказалось, эта съемка была связана с фильмом «Честный развод», в котором они сыграли главные роли. Премьера картины состоится в декабре 2021 года.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Муцениеце. Многие отметили, что она похорошела. «Какая женственная», «Вы просто хорошеете», «Платье и цвет вам очень идут», «Ох, Агата, ты прекрасна», «Очень стройная», «Ну так выглядеть безупречно можешь только ты», «Агата, безумно хорошенькая», «Женственность во плоти», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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