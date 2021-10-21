Болели за маму: Муцениеце в небесно-голубом платье выступила с Энбертом на глазах детей

Актриса для четвертого катания в «Ледниковом периоде» выбрала романтичный образ. Поддержали ее наследники Тимофей и Мия.

Агата Муцениеце многим знакома по сериалу «Закрытая школа» и фильму «Табол». Почти 10 лет она прожила в браке с Павлом Прилучным. В прошлом году в разгар пандемии Агата ушла от мужа с двумя детьми. Она долго переживала из-за развода. Однако вскоре ее стали чаще приглашать на съемки. Сама актриса стала экспериментировать с имиджем и похудела. А недавно она приняла участие в шоу «Ледниковый период».

На льду Муцениеце выступает в паре с фигуристом Александром Энбертом. Несмотря на то, что девушка очень старается, пока судьи часто критикуют ее катание. На днях состоялись съемки нового выпуска шоу. На этот раз Агата облачилась в небесно-голубое платье с белыми манжетами и воротником. Она исполнила нежный танец с партнером. А вот в зрительском зале сидели ее дети.

Мия и Тимофей завороженном наблюдали за мамой. Они обрадовались, когда актриса подошла к ним после выступления.

Поклонники были тронуты снимками, которыми поделилась звезда. Многие отметили, что сын Муцениеце растет копией отца, а вот дочка пошла в маму. «Фото с Мией великолепно! Агата, вы чудо», «Какие трогательные детки, болеют за маму», «Самые прекрасные, Боже!», «Глаза и взгляд детей», «Это безумно красиво», «Подружка Оля с вашими детками. Такие эмоции на их лицах», — прокомментировали пост подписчики.

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