Агата Муцениеце в атласном костюме сиреневого цвета и на шпильках пришла к Ивану Урганту на шоу

Агата Муцениеце уже давно строит карьеру в кино. Она отметилась в десятках разных кинокартин. Ей известность принес сериал «Закрытая школа». Тогда она вышла замуж за коллегу Павла Прилучного. Они прожили вместе почти десять лет, но даже ради детей не стали сохранять брак. Год назад супруги расстались. Тогда Агата начала жить с чистого листа. Она преобразилась, по мнению поклонников, похудев и став выглядеть более женственно.

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В этом году актриса также согласилась принять участие в шоу «Ледниковый период». Она выступает с Александром Энбертом. Муцениеце признавалась, что стала еще стройнее. А теперь актриса стала гостьей на шоу «Вечерний Ургант». Для такого случая она принарядилась. В студии звезда позировала в атласном наряде сиреневого цвета. Укороченный жакет и брюки-дудочки подчеркнули ее стройность. Лук дополнили туфли-лодочки на шпильке.

Иван Ургант недавно впервые пообщался на своем шоу с Ксенией Бородиной, которая тоже катается на льду в «Ледниковом периоде». А вот с бывшей женой Прилучного ранее ведущий уже виделся.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Агата. Многие адресовали ей комплименты. «Очень хороша», «Какая статуэточка», «Агата, выглядишь роскошно», «Такая стильная», «Какая талия, а ноги», «Самая обаятельная на шоу», «Ох, будет весело», «Прелестная девушка», — стали писать пользователи Сети.

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