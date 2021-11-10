«Хороша!»: Федорова в платье-бюстье цвета «взбесившейся Барби» произвела фурор на Кипре

Победительница конкурсов красоты предстала на публике в эффектном образе. Поклонники осыпали ее комплиментами.

Оксана Федорова даже спустя почти 20 лет с момента получения титула «Мисс Вселенная», остается для многих поклонников первой красавицей. Она продолжает следить за внешностью и может похвастаться стройной фигурой.

Оксана организовывает разные мероприятия, часто участвует в фотосессиях и ведет концерты. На этот раз она приехала на Кипр, где смогла не только отдохнуть.

Как оказалось, Федорову пригласили принять участие в концерте в честь Дня народного единства. Для такого случая она приготовила два образа. Сначала на сцене российская красавица блистала в мерцающем платье.

А вот потом она устроила дефиле уже в платье-бюстье в пол с перьями и струящимся кейпом. Наряд цвета «взбесившейся Барби» дополнили босоножки на шпильке.

Для публики Оксана спела. Она уже давно славится своим вокалом. Но многие были сражены ее внешностью и ярким вечерним нарядом. Публика одарила ее овациями, а поклонники — комплиментами.

«Какая лебединая грация», «Очень эффектный лук», «Как же вы красивы», «Платье сногсшибательное», «Вы очаровательны в этом наряде», «Как же вам идет», «Ух, походочка», «Хороша!», «И все обомлели», «Классная! Вы меня восхищаете», «А как же вы поете! Богиня», — прокомментировали пост подписчики.

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