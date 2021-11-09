«Одно удовольствие»: Федорова в мерцающем платье в пол вышла на сцену в особенный день

Победительница конкурсов красоты приехала на остров, где приняла участие в праздничном концерте. Она выбрала очень женственный наряд для особого вечера.

Оксана Федорова уже давно стала знаменитостью мирового масштаба. Ей удалось в 2002 году стать обладательницей титула «Мисс Вселенная». Теперь она уже жена и мама двоих детей, но это не мешает ей строить карьеру.

Она ведет передачи, организует разные мероприятия. А также Оксана умеет петь, что продемонстрировала в одном из сезонов шоу «Маска». И порой она радует публику своими выступлениями.

Недавно Оксана улетела на Кипр. Она успела не только отдохнуть, но и принять участие в фотосессии. Телеведущая примеряла элегантные костюмы. А на днях она приняла участие в праздничном концерте совместно с оркестром росгвардии в День народного единства.

Победительница конкурсов красоты вышла на сцену в струящемся платье в пол с эффектом мерцания. Пышные локоны и макияж с акцентом на глаза дополнили вечерний образ.

«Одно удовольствие было выступать! Спасибо Российскому посольству и Россотрудничеству за приглашение и теплый прием!» — написала звезда.

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит 43-летняя телеведущая. Многие одарили Оксану комплиментами. «Вы не только красавица, но и умница», «Невероятная атмосфера чувствуется через видео», «Платье просто волшебное», «Вы всегда бесподобны», «Какая вы красавица! А платье изумляет», — прокомментировали пост подписчики.

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