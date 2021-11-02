«Образ беспроигрышный»: Федорова в белоснежном пальто и на шпильках отметилась в Сочи

Оксана Федорова привыкла к тому, что на нее обращено много внимания. Телеведущая продолжает проводить время не только с семьей, но и с друзьями. Она частая гостья на светских раутах. Ко всему прочему, Оксана организовывает балы и выступает на сцене, поэтому в ее гардеробе много платьев и других нарядов.

На днях Федорова провела время в Сочи. Она приняла участие в фотосессии. Модель позировала сначала у дома, дефилируя в костюме, а потом на террасе. Она предстала в белоснежном пальто и туфлях-лодочках на шпильке. Сначала Оксана была в брюках кофейного цвета, а потом сменила их на белые узкие брюки. Наряд в светлых тонах выглядел эффектно.

Многие поклонники осыпали ее комплиментами. Фанаты отметили, что мама двоих детей выглядит элегантно в таком луке. Образ звезды для портала Teleprogramma.pro стилист Надя Иванова.

«Оксана в последнее время явно прибегает к услугам стилистов. Ее образы становятся более интересными, нетривиальные. И тут я тоже вижу руку стилиста. Здесь за основу этого образа был выбран классический стиль, который никогда не устаревает. Но он и никогда не будет остромодным. Белое двубортное пальто длиной ниже колена. Это предмет базового гардероба. Сейчас в моде яркие пальто. Здесь такая классика. Что касается брюк, то тут используются коричневые брюки, а потом их заменяют на белые. Коричневый тут смотрится уместнее. Их сочетают с джемпером, который в цветовой гамме создает эффект амбре — от светлого к коричневому. Таким образом силуэт вытягивается и Оксана выглядит более стройной. А вот белые брюки слишком тонкие по ткани и они плохо вяжутся с пальто. Если одевается пальто, то структура низа тоже должна быть плотнее. Но это касается брюк, а вот юбки могут быть более легкой текстуры. С коричневыми брюками образ неплох! Также важный момент по оттенку, нельзя сочетать теплые и холодные оттенки.

Вполне допустимо с таким легким осенним пальто носить туфли-лодочки. Особенно в Сочи, где погода об этом шепчет и настаивает сама. Я бы отказалась от такой атласной фактуры, так как она сочетается больше с вечерним образом с платьем, юбкой. Здесь эта фактура неуместна. Общая оценка 4 -, так как до 5 не дотягивает. Образ выбран беспроигрышный, хоть и здесь были определенные промахи», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет «культуролог моды» СПб Университет Культуры и Искусства. Опыт в сфере фэшн 19 лет.

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