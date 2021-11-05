На стиле: Оксана Федорова в нежно-розовом костюме отметилась на побережье Кипра

Оксана Федорова давно стала первой красавицей. Ей удалось завоевать титул «Мисс Вселенная» в 2002 году. С тех пор она стала женой офицера ФСБ Андрея Бородина и мамой двоих детей. Оксана растит дочку Елизавету и сына Федора. Этой осенью она едва успевает отдыхать. Недавно телеведущая провела премию Topical Style Awards. А потом отправилась в Сочи, где устроила фотосессию на фоне море.

И вот 4 ноября Федорова оказалась на Кипре. Она стала делится кадрами из города Лимасол, где у нее прошла новая съемка. телеведущая на этот раз облачилась в костюм нежно-розового цвета. Ей также сделали пышные локоны и макияж в оттенках Барби. Жакет оверсайз скрыл ее изъяны фигуры, а брюки клеш вытянули силуэт.

Нежный оттенок наряда визуально омолодил Оксану. Позже она устроила себе перерыв. Мама двоих детей вышла на побережье и устроилась в одном из кафе, где решила попить кофе.

«У нас кофе-брейк», — призналась звезда.

Поклонники восхитились ее элегантным нарядом. Многие одарили ее комплиментами. «Ох, какая вы красивая», «Очень нежный образ», «Костюм так вам идет», «Просто бесподобно! Вы очаровательны», «Наряд такого приятного цвет», «Вы прям бутон цветка розы», «Хочется вами любоваться», «На пляже не жарко?», «Просто дива», «Эх, как вы хороши», — стали писать пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.