«Вау, какая фигурка»: Подольская в откровенном бикини блеснула наливным бюстом на отдыхе

Певица проводит отпуск с семьей в Египте. Она поделилась кадрами, на которых наслаждается солнечной погодой.

Наталья Подольская является популярной певицей. Она не скрывает, что ей нравится хорошо выглядеть. Артистка давно счастлива в браке с Владимиром Пресняковым.

У пары уже двое детей. Второй раз Наталья стала мамой лишь год назад. Она быстро вернулась в форму и стала выступать на сцене. Но большую часть времени артистка посвящает семье. Недавно она устроила посиделки дома с родными.

Но осенью Подольская уже отдыхала в компании мужа в Европе. А на днях она приехала в Египет уже с детьми. Певица наслаждается жаркой погодой. Накануне она в платье отметилась с младшим сыном в ресторане.

Теперь артистка не постеснялась показать, как проводит время на курорте. Подольская предстала в купальнике на лужайке. Она наблюдала за тем, как ходит маленький Иван.

При этом жена Преснякова не скрыла пышный бюст. Она продемонстрировала загорелые формы со всех сторон. Однако поклонники разглядели изъяны.

«Цвет купальника очень подходит», «Следы загара видны», «Ну просто мама года», «Хорошо выглядите», «Животик выпирает, но для мамы двоих детей — шик», «Восхищают такие женщины. Рожаешь — и хорошеешь», «Приятно, что у вас есть животик, а то все такие идеальные», «Вау, какая фигурка», «Какой милый малыш», «Вы уже подзагорели», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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