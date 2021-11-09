«Человек идет»: Подольская в струящемся мини-платье запечатлелась с годовалым сыном

Певица вместе с Владимиром Пресняковым проводит время в Египте. Она поделилась семейными кадрами.

Наталья Подольская выступает на сцене уже длительное время. Она стала известна, когда приняла участие в «Фабрике звезд». Певица вышла замуж за Владимира Преснякова. Пара вместе уже больше 10 лет. У них подрастают сыновья Артемий и Иван.

Младшему наследнику супругов недавно исполнился один год. Это события семья отпраздновала в полном составе, в гости пришел даже старший сын Преснякова Никита от отношений с Кристиной Орбакайте.

Этой осенью Подольская устроила очередной отпуск. На этот раз она поехала в Египет с мужем и детьми. Певица наслаждается теплой погодой. С собой она всегда берет много нарядов. Вечером 8 ноября пара отправилась в ресторан.

Артистка облачилась в струящееся мини-платье. А сыновья предстали в футболках и шортах мятного оттенка. Даже Пресняков выдержал образ в такой же гамме.

Наталь была восхищена, когда вела годовалого сына за руку, а потом он сам уверенно пошел. Певица стала за ним наблюдать.

«Человек идет», — отметила звезда.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что Иван заметно подрос. «Какие же вы классные!», «Уже ходит», «Красивая счастливая пара», «Подольская — это мамочка двоих сыновей», «Какая вы стройная», «Наряды у вас бесподобные», «Иван так вырос», «Прелестные малыши», «Видно, что у вас настоящая идиллия», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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