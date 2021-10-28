«Стильный дуэт»: Подольская в юбке-шортах и укороченном жакете появилась на премии с Пресняковым

Певица, а также другие звезды стали гостями 13-й ежегодной премии Topical Style Awards 2021.

С наступлением осени в Москве снова забурлила жизнь. Звезды сначала отвели детей в школу, а потом стали активно посещать премьеры и красные дорожки. И вот 27 октября состоялась 13-я ежегодная премия Topical Style Awards 2021, которую организовала редактор журнала Оксана Федорова.

Примечательно, что на ней собрались и селебрити. Привлекла к себе внимание Ольга Бузова благодаря эффектному черному платью с разрезами. Также в образе феи в этот день предстала Регина Тодоренко.

Наталья Подольская появилась на мероприятии вместе с мужем Владимиром Пресняковым. Она выбрала образ total white. Артистка подчеркнула стройную фигуру благодаря укороченному жакету и юбке, напоминающей шорты. Лук также дополнили широкополая шляпка в тон и туфли-лодочки. Пресняков облачился во все черное.

Пара сначала позировала фотографам, а потом выступила для публики. Они не только проникновенно спели в дуэте, но и получили много комплиментов. Ксения Телешова, которая выступает экспертом ведущих федеральных СМИ, написала паре приятные слова.

«Боже, как же они хороши», — восхитилась она.

К слову, Пресняков и Подольская получили награду как «Стильный дуэт». Также с наградами ушли: Ольга Бузова — «Икона стиля», Регина Тодоренко — «Самая стильная», Жасмин — «Элегантность с перчинкой», Анита Цой — «Стильное концертное шоу» и многие другие персоны также ушли не с пустыми руками.

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