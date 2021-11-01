Вся семья вместе: Подольская устроила тематический ужин, на котором появился сын Орбакайте

Певица вместе с мужем украсила семейное гнездышко для Хеллоуина. Она показала, как они провели вместе время.

Наталья Подольская уже длительное время счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Они стараются во всем друг друга поддерживать. У них подрастают дети. Старшему сыну Артемию уже шесть лет.

А вот не так давно папа отпраздновала день рождения младшего сына Ивана. Все лето певица возила детей в теплые страны. Осенью она уже отдохнула только с мужем. Но и дома и у них настоящая идиллия.

31 октября многие звезды отметили Хеллоуин. Подошли с особой ответственностью к этому дню и Подольская с Пресняковым. Они украсили весь дом тыквами, фигурками в виде приведений и ведьм, разложили искусственную паутину.

Певица также устроила застолье, приготовил салаты, горячее с мясом и бутерброды с икрой. В гости она пригласила родных: своих родителей, а также маму и папу мужа.

«Ждем гостей, но некоторые уже пришли», — отметила звезда.

Заглянул к ним и Никита Пресняков, сын Владимира от Кристины Орбакайте. Он находится в прекрасных отношениях с отцом и любит своих братьев. Подольская засняла на камеру, как они играют все вместе.

В центре внимания сначала был Артемий, которого папа и Никита подкидывали за руки и ноги. Потом музыкант стал кружить младшего сына. Наталья с нежностью наблюдала за ними.

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