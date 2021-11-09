«Как же хороша»: Пегова в купальнике блеснула пышными формами, эпично плюхнувшись в море

Актриса проводит теплые осенние дни в Турции. Она восхитила поклонников, встав на вейкборд.

Ирина Пегова является популярной актрисой. Она родилась в простой семье, но это не помешало ей достичь успеха в кино. Артистка уже отметилась в десятках разных кинокартин. Она также зачастую участвует в телевизионных шоу.

Несмотря на то что Ирина обладает нестандартной фигурой, ей удалось открыть в себе талант на танцполе, а также на ледовой арене. В начале года она стала больше заниматься спортом и даже похудела.

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В последнее время Ирина много снимается. Она ездит в Минск, где участвует в съемках сериала «Акушерка». Но этой осенью актрис успевает и отдохнуть. Она опубликовала видео, на котором предстала в Турции.

Артистка облачилась в купальник и встала на вейкборд. Пегова покаталась на доске по волнам. Она эпично плюхнулась в воду, но после этого продолжила кататься. Актриса продемонстрировала пышные формы.

Поклонники были впечатлены тем, как она умеет кататься на вейкборде. Многие также восхитились ее фигурой. «Ирина! Ну вы не перестаете удивлять! Браво», «Какая смелая, отважная леди!», «Бесконечно восхитительная Ириночка», «Смело! Красивое зрелище!», «Как же хороша», «Тело богини», «Аппетитная женщина», «Умеете впечатлять! Ну очень красивая», — прокомментировали пост подписчики.

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