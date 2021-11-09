Ирина Пегова в зауженных брюках и полусапожках отметилась на пикнике с Ярославом Бойко

Актриса поделилась кадрами, на которых проводит время на природе с коллегой.

Ирина Пегова давно строит карьеру в кино. Она сыграла десятки ролей, включая такие картины как «Комиссарша», «Экипаж», «Домашний арест». Артистка также часто участвует в телевизионных шоу.

Она также ведет проект «Dance революция». Примечательно, что Ирина обладает нестандартной фигурой, но это не мешает ей женственно выглядеть. Но за последние месяцы она похудела.

Этой осенью Ирина много времени проводит в Минске. Там она снимается в сериале «Акушерка». Зачастую актриса гуляет в свободное время. А на этот раз сами съемки прошли на природе.

Она запечатлелась у костра, где был организован пикник. Артистка предстала в черном костюме с узкими брюками. Наряд дополнил шарф и полусапожки. Пеговой компанию составил Ярослав Бойко.

«Вот каждый съемочный день был бы таким и сытенько, и тепленькое, и коротенько… Как вам наш герой в исполнении Ярослава Бойко?» — спросила звезда.

Поклонники и друзья пришли в восторг от того, как она выглядит. Многие также были рады видеть ее коллегу. «Славка — моя любовь! Поцелуй его от меня! Можешь?» — попросила Дарья Повереннова. «Какой замечательный творческий союз!», «Отпад! Мои любимые актеры!», «Прям как в „Москва слезам не верит“, пикник с Гошей!», «Какие у вас стройные ноги», «Так стильно выглядите», — прокомментировали пост подписчики.

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