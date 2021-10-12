43-летняя Ирина Пегова в молочном костюме с эффектом стройности скрыла изъяны фигуры

Ирина Пегова знакома публике, так как уже давно работает в кино. Она обладает запоминающейся внешностью и не раз рассказывала о Выксе, где родилась и выросла. Актриса зачастую участвует в телевизионных шоу. Нестандартная фигура не мешает ей не только стильно одеваться, но и демонстрировать свои способности на льду, а также на танцевальном паркете.

При этом Пегова регулярно путешествует, играет в театре и снимается. В этом году ей удалось похудеть. Теперь она все чаще носит наряды, которые способны подчеркнуть ее талию. 12 октября актриса поделилась кадрами, на которых грациозно позирует на диване. Она предстала в молочном костюме оверсайз в тонкую полоску. Наряд скрыл недостатки ее фигуры. При этом ранее эксперт в области моды Эвелина Хромченко отмечала, что вертикальная полоска визуально стройнит.

«Лечу в Минск! На съемки, продолжения „Акушерки“! И снова рубрика, хочу все знать! Сегодня борт имени Рериха оказывается Не только искусство, но и археология… очень занимало Николая Рериха, и везде он преуспел.

Поэтому он и его семья на протяжении многих лет занимались созданием международного законодательного документа, который не позволял разрушать памятники культуры и искусства. Между двумя мировыми войнами это было крайне необходимо», — поделилась звезда.

Поклонники были рады не только новостям о новых съемках. Многие восхитились тем, как выглядит артистка и адресовали ей комплименты. «Моя любимая „Акушерка“ продолжение, ура, ура!», «Ирина, шикарная! Вдохновляете», «Вы очень похудели», «Всегда и везде вы, Ирина, хороши», «Ой, какая стильная», «Совсем худышка», «Необыкновенно хороша», — прокомментировали пост подписчики.

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