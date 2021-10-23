Постройневшая Ирина Пегова в платье с принтом «турецкий огурец» подчеркнула талию

Ирина Пегова не скрывает, что любит проводить время в компании друзей. При этом она также много путешествует. Даже во время пандемии актриса почти не сидела на месте. А после участи в «Ледниковом периоде» она занялась фигурой. Обычно Ирина всегда получала комплименты, так как с помощью нарядов умело скрывала изъяны фигуры. А за последние месяцы она постронейла, что также подчеркивает образами.

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На этот раз Пегова отправилась на прогулку. Она запечатлелась в ГУМе, где бывает каждый раз, оказываясь в центре Москвы. Актриса позировала в платье на запах с принтом «турецкий огурец» и ярким воротничком. Образ дополнили кожаные сапожки. Наряд подчеркнул ее тонкую талию. Ирина позировала перед камерой, демонстрируя женственный аутфит. Макияж с акцентом на губы завершил лук.

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит Пегова. Многие отметили, что с трудом узнали преобразившуюся звезду. «Какое платье, вам идет, по-царски», «Ирина, класс! Как же женщине, немного нужно, чтобы так улыбаться», «Видя такую красавицу, я немного жалею, что уже дедушка», «Как вы похудели! Прям расцвели», «Вам безумно идут такие наряды», «Русская красавица», — прокомментировали пост подписчики.

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