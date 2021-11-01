«Мой самый любимый цвет»: Подольская показала три осенних образа с объемным свитером

Певица примерила обновки. Она призналась, что некоторые оттенки раньше избегала, но теперь они ее фавориты.

Наталья Подольская уже давно выступает на сцене. Ее прославила «Фабрика звезд», а потом певица вышла замуж за Владимира Преснякова. У пары подрастают сыновья Артемий и Иван. Артистка стала мамой во второй раз только год назад, но быстро вернулась в форму. Несмотря на то, что дома у нее всегда много дел, она часто выходит в свет, выступает на сцене и путешествует.

Для каждого случая у нее есть наряды. Порой Наталья хвастается обновками. Еще в сентябре она начала закупать теплые вещи. На этот певица показала три образа на осень. Для начала певица примерила объемный свитер оверсайз с шелковой юбкой миди. Монохромный лук был выдержан в цвете фуксии или «взбесившейся Барби».

«Розовый — мой новый любимый цвет, который открыла для себя года три назад. Всю жизнь его избегала, а сейчас — мой самый любимый цвет», — отметила звезда.

Потом Подольская предстала в таком же наряде, но уже оттенка электрик. Она покрасовалась перед камерой. Певица позже заменила юбку на небесно-голубые брюки на резинке с высокой посадкой.

«И яркий синий электрик. Мне очень нравится такие свитера с горлом. Классные! И мне нравится сочетание такой юбки с объемным свитером. И появились мои любимые брюки в синем цвете», — поделилась артистка.

Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама. Многие осыпали ее комплиментами.

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