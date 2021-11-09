Свекровь словно ровесница: Валерия оделась в одном стиле со своей молодой невесткой

Иосиф Пригожин опубликовал семейное фото. Певица выглядит весьма и весьма молодо. И не скрывает, что по-началу ей было сложно привыкнуть к новому статусу — бабушки.

Валерия уже давно выступает на сцене. Она успела не только построить успешную карьеру, но и личную жизнь. Артистка счастлива в браке с Иосифом Пригожиным. И хоть у пары нет общих детей, у каждого есть наследники от прошлых отношений.

Валерия воспитала троих детей. В прошлом году ее младший сын Арсений Шульгин женился на возлюбленной Лиане. А в новогоднюю ночь у пары родилась дочка Селин.

Теперь Валерия привыкает к новому статусу бабушки. В свои 53 года она может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом, поэтому сначала даже Пригожин с трудом называл ее бабушкой. Внучку артистка очень любит и играет с ней при каждой встрече. 8 ноября Шульгин отмечал день рождения, поэтому муж звезды поделился семейным фото.

В кадре именинник позировал с мамой, отчимом, женой и дочкой. Примечательно, что Валерия облачилась в джинсы и майку с рубашкой. В таком же стиле была одета Лиана, которая держала на руках малышку, облаченную в комбинезон и панамку.

«Дорогой наш Сеня! Мы тебя все поздравляем с днем рождения! С момента появления дочери на свет на тебя легла большая ответственность за семью, так что будь здоров и просто сделай всех нас и себя счастливыми», — написал Пригожин.

Поклонники восхитились звездой семьей. Многие назвали Валерию стильной. «Вырастили сильного, надежного мужчину», «Счастливые такие», «Какие чудесные детки! Светлые! Прекрасная семья», «Валерия такая стильная! Выглядит молодо, словно ровесница невестки», «Возмужал, сынок», — прокомментировали пост подписчики.

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