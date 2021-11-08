«Впервые поздравляю тебя в другом статусе»: Валерия публично обратилась к младшему сыну

В большой семье многодетной певицы Валерии праздник. 8 ноября у ее младшего ребенка, Арсения Шульгина – день рождения.

По такому случаю певица Валерия обратилась к виновнику торжества публично. Она запостила в микроблоге его снимок с малышкой Селин и написала:

«Впервые поздравляю с этим событием тебя, находящегося уже в другом статусе—статусе отца. Горжусь тобой — ты не только прекрасный сын и муж, но и, как показал этот год, замечательный молодой отец», — подметила звездная мама, ставшая бабушкой.

Арсению Шульгину исполнилось всего 23 года, но он уже, как подчеркнула звезда, — замечательный отец. Причем, стал он им в этом возрасте – дочке Арсения 10 месяцев.

Напомним, Арсений Шульгин родился у звезды от продюсера Александра Шульгина. Кроме него, артистка родила мужу еще двоих детей – сына Артемия и дочку Шену, названную Анной.

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