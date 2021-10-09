«Какая же она сладкая»: Иосиф Пригожин и Валерия скучают по своей внучке

Из-за плотного рабочего графика знаменитости не могут увидеть малышку Селин.

В одной из последних публикаций личного микроблога продюсера Иосифа Пригожина появилась запись с внучкой Валерии в главной роли.

Подросшая Селин в молочной шапочке с ушками мышонка и розовом комбинезоне играла с няней в прятки.

Пригожин отметил, что родители девочки прислали им с Валерией умилительное видео потому, что дедушка и бабушка Селин не успевают повидаться с внучкой.

«Ну что же это за чудо? Какая же она сладкая. Скучаем, из-за плотного графика не получается чаще видеться, вот наслаждаемся такими короткими видео», — признался Пригожин.

Поклонники Пригожина и Валерии восхитились девочкой в коляске. Они заявили, что Селин с каждым днем все больше напоминает своего папу — Арсения Шульгина.

«На папку похожа», «Копия Арсения и Валерии», «Похожа на папу своего».

Напомним, ранее невестка Валерии показала подросшую дочь. Селин Шульгина пытается разговаривать. Однако пока малышку никто не понимает. Но это не расстраивает маленькую девочку. Селин делится с родителями собственными наблюдениями.

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