«Красота!»: Собчак в стильном бикини показала, как отдыхает с сыном на элитном пляже

Телеведущая засняла роскошный номер в Дубае, где есть комната для няни. Потом она понежилась на солнце, раздевшись.

Ксения Собчак не так давно отпраздновала день рождения. Она провела время с мужем Константином Богомоловым. Влюбленные съездили в Рим. В честь 40-летия телеведущая не стала устраивать пышного праздника, но получила огромное количество цветов и подарков.

А теперь она приехала с сыном Платоном в Дубай, чтобы отдохнуть. Звезда устроила рум-тур по роскошному номеру в фешенебельном отеле.

«Ну что, наш прекрасный номер! Гостиная, коридор, а здесь комната няни. И вот тут уже мы с Платошей. Класс, мои хорошие, как же приятно! Сколько фоточек вы сделали! Класс! Вот такой welcome я понимаю!» — похвасталась она.

Ксения предстала в купальнике мандаринового цвета и струящемся бирюзовом платье с глубоким декольте. Наряд подчеркнул ее точеные формы. Она насладилась тем, как спальню украсили к ее приезду шариками и фотографиями.

Позже телеведущая отправилась на элитный пляж, чтобы понежиться на солнце. Она в купальнике из треугольников лежала на шезлонге. Именное такой лиф идеально подходит для меленькой груди. Собчак прямо на пляже насладилась обедом из суши, морских блюд и салатов.

«У нас легкий ланч на пляже! Красота! Главные атрибуты есть! Море», — сказала звезда.

Рядом с ней был сын, который удивился, когда поднялся ветер и стал волновать море, а также развевать шторы над лежаками. Поклонники в свою очередь восхитились тем, как выглядит Ксения. Многие одарили ее комплиментами.

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