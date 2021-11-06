Bottega, Gucci, Cartier: Ксения Собчак похвасталась дорогостоящими подарками на 40-летие

Телеведущая отпраздновала день рождения. Ее дом наполнился десятками цветов и пакетами с подарками. Она устроила распаковку на камеру.

Ксения Собчак является одной из самых известных персон в России. Она уже давно зарабатывает в год миллионы рублей. При этом телеведущая не перестает работать. Она берет интервью у знаменитостей, а также снимает свое шоу для YouTube-канала.

Примечательно, что Собчак регулярно выходит в свет и не пропускает громких событий. А на днях она уехала в Рим с Константином Богомоловым.

По всей видимости, супруги вместе отпраздновали день рождения телеведущей. 5 ноября ей исполнилось 40 лет. Шумной вечеринки она устраивать не стала, но друзья прислали ей цветы и подарки. На утро именинница похвасталась уставленной букетами квартирой.

«Как красиво, красиво! Сколько цветов и всего! Подарки! Класс, вообще! Оранжерея! Сколько цветов! Ребята, спасибо огромное! Как же мне приятно! Сколько у меня прекрасных друзей!» — сказала звезда.

Потом Собчак стала распаковывать пакеты и коробки. В одной из них была белая стеганая сумка Gucci с бамбуковыми ручками. Стоит отметить, что сумки этого бренда стоят в среднем 300 тысяч рублей, но некоторые экземпляры имеют ценник больше миллиона рублей.

«Красиво! В такой упаковочке! Прямо кайф», — отметила телеведущая.

Затем она открыла коробку, в которой была плетеная мягкая сумка Bottega лазурного цвета. Такая сумка стоит около 200 тысяч рублей.

«Класс! Красота! Спасибо», — восхитилась блондинка.

В белоснежной коробке оказалось золотое ожерелье с бриллиантами. Еще в одной коробке также было ожерелье-гвозь из золота Cartier, но уже без драгоценных камней. Звезда пришла от него в восторг.

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