Шубу скинула и понеслась: Бузова в силуэтном платье и чулках-ботфортах сверкнула округлыми прелестями

Ольга Бузова является одной из самых популярных персон в России. Она не перестает восхищать поклонников. Не раз телеведущая делилась кадрами, на которых позировала в откровенных нарядах.

В этом году она старается сниматься в новых проектах, но при этом находит время на путешествия. Во время съемок в Минске артистка поправилась, о чем потом призналась поклонникам.

Несмотря на лишний вес, Ольга носит юбки и мини. Она в последнее время часто отказывается от нижнего белья. На днях телеведущая смутила своим декольте публику в театре. А теперь артистка гуляет по Парижу, где проводит свой мини-отпуск.

Если для прогулок она выбирала дубленку и кожаные шорты, то вечером принарядилась. Бузова отправилась в ресторан в голубом блестящем платье с рукавами-буфами. Лук дополнили чулки-ботфорты.

Сначала звезда дефилировала в шубе из натурального меха. Потом она скинула верхнюю одежду и соблазнительно повиляла бедрами.

«Я тоже ничего», — отметила Ольга.

Телеведущая похвасталась, что сама сделала макияж. Губы она подвела алой помадой. Образ артистки получился ярким, но некоторые поклонники посчитали его не самым удачным. «Ну словно эскортница», «Зачем такое платье и шуба?», «Оля, сними это», «Какой-то ужас», «Ну хоть в трусиках», «Поражаешь каждый день», «Мужчины точно не хватает», «Уже не знает, как повилять и где», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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